Запсибкомбанк помогает талантливым студентам

В Ишимском педагогическом институте имени Петра Ершова филиал ТюмГУ состоялось плановое заседание попечительского совета, в состав которого с марта 2015 года входит дополнительный офис №17 "Ишимский" ПАО "Запсибкомбанк" в лице директора Сергея Соколова.

Встреча началась с вручения сертификатов на получение адресной финансовой поддержки (стипендии) Попечительского совета талантливым студентам института, что является одним из приоритетных направлений работы совета.

Ежемесячные стипендии Дополнительного офиса №17 "Ишимский" ПАО "Запсибкомбанк" в 2017 году будут получать студенты третьего курса направления "Экономика" Александр Катеров и Владислав Старокоров.

Как отметил директор дополнительного офиса "Ишимский" Сергей Соколов,