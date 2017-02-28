Запсибкомбанк помогает талантливым студентам

13:47 28 февраля 2017
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В Ишимском педагогическом институте имени Петра Ершова филиал ТюмГУ состоялось плановое заседание попечительского совета, в состав которого с марта 2015 года входит дополнительный офис №17 "Ишимский" ПАО "Запсибкомбанк" в лице директора Сергея Соколова.

Встреча началась с вручения сертификатов на получение адресной финансовой поддержки (стипендии) Попечительского совета талантливым студентам института, что является одним из приоритетных направлений работы совета.

Ежемесячные стипендии Дополнительного офиса №17 "Ишимский" ПАО "Запсибкомбанк" в 2017 году будут получать студенты третьего курса направления "Экономика" Александр Катеров и Владислав Старокоров. 

Как отметил директор дополнительного офиса "Ишимский" Сергей Соколов,

помощь студентам в виде стипендии стимулирует их к более высоким показателям и достижениям в учебе. Офис и дальше будет плодотворно сотрудничать с пединститутом и поощрять их учеников.

Теги: Ишимский педагогический институт , Запсибкомбанк , стипендия , ТюмГУ , студенты , стипендии
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