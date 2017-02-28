Запсибкомбанк помогает талантливым студентам

В Ишимском педагогическом институте имени Петра Ершова филиал ТюмГУ состоялось плановое заседание попечительского совета, в состав которого с марта 2015 года входит дополнительный офис №17 "Ишимский" ПАО "Запсибкомбанк" в лице директора Сергея Соколова.
Встреча началась с вручения сертификатов на получение адресной финансовой поддержки (стипендии) Попечительского совета талантливым студентам института, что является одним из приоритетных направлений работы совета.
Ежемесячные стипендии Дополнительного офиса №17 "Ишимский" ПАО "Запсибкомбанк" в 2017 году будут получать студенты третьего курса направления "Экономика" Александр Катеров и Владислав Старокоров.
Как отметил директор дополнительного офиса "Ишимский" Сергей Соколов,
помощь студентам в виде стипендии стимулирует их к более высоким показателям и достижениям в учебе. Офис и дальше будет плодотворно сотрудничать с пединститутом и поощрять их учеников.
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