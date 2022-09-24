Тюменские студенты поощрены именной стипендией Губернатора Тюменской области

За достижение успехов в освоении образовательных программ, научно-исследовательской работе, интеллектуальной, художественной, спортивной и социальной деятельности 89 студентов и аспирантов образовательных организаций Тюменской области получили именную стипендию Губернатора. Среди награждённых два человека состоят в Студенческом совете Тюменской области. Это Варвара Баева, студентка 3 курса Многопрофильного колледжа Тюменского индустриального университета, и Нгуен Куанг Хай, студент 2 курса Института психологии и педагогики Тюменского государственного университета.

— Теперь я точно знаю, что мои усилия в учебе, спорте и творчестве на протяжении всех трех курсов были не напрасны. Когда я узнала, что получила именную стипендию, в первую очередь почувствовала облегчение и радость, что все-таки это свершилось. На третьем курсе я могу с уверенностью сказать, что никогда не жалела, что после 9 класса пошла в Многопрофильный колледж на нефтегазовое дело, ведь благодаря этому я получила огромный скачок в развитии, и добилась определенных результатов, — рассказала о своих эмоциях Варвара Баева, член Студсовета Тюменской области.

Хай приехал обучаться в Тюмень из Вьетнама, занимается адаптацией иностранных студентов, является активным волонтером и победителем студенческих конкурсов. В этом году стал стипендиатом благотворительного фонда Владимира Потанина и членом Объединенного совета обучающихся ТюмГУ, сообщает Мегатюмень.