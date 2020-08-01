Тюменцы предпенсионного возраста осваивают востребованные профессии

Более 500 жителей Тюменской области старше 50 лет и предпенсионного возраста направили на профессиональное обучение в 2020 году в рамках нацпроекта "Демография". Они осваивают востребованные профессии в дистанционном формате.

Как сообщили в департаменте труда и занятости населения Тюменской области, в числе наиболее востребованных специальностей – бухгалтерский учет и налогообложение, делопроизводство, управление персоналом, государственные и муниципальные закупки, социальная работа, охрана труда.

"Появились и новые актуальные направления подготовки - дезинфектор, медицинский регистратор, маркетолог-аналитик, культорганизатор, организация волонтерской деятельности, организация ресторанного бизнеса и т.д. Учебные программы осваиваются в дистанционном формате", - отметила начальник управления занятости департамента труда и занятости населения Тюменской области Ирина Ведрова.

Сроки обучения различны, но не превышают трех месяцев. Стоимость обучения за курс - не более 53,4 тысяч рублей. Если работник направляется учиться в другую местность, то работодателю компенсируются не только затраты на его обучение, но также на проезд, наём жилья и выплату суточных. Всего компенсация составляет до 118 тысяч рублей.

Незанятые граждане, не получающие государственную пенсию, в период обучения получают стипендию в размере минимальной зарплаты (12 тыс. 130 рублей), увеличенной на районный коэффициент.

Узнать больше о программе профобучения можно в центре занятости по месту жительства или в образовательной организации, которая проводит данные курсы. Контакты на сайте: https://czn.admtyumen.ru/czn/