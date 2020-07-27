Тюменцам рассказали, что является нарушением земельного законодательства

Специалисты управления Росреестра по Тюменской области проанализировали, какие нарушения земельного законодательства жители региона допускали чаще всего в период с января по июнь 2020 года.

Так, 92,5% от общего количества выявленных нарушений приходится на самовольное занятие земельного участка или части земельного участка, в том числе использование земельного участка лицом, не имеющим прав на указанный земельный участок.

Земельный участок как объект права собственности и иных предусмотренных законодательством прав на землю имеет характеристики, позволяющие определить ее в качестве индивидуально определенной вещи. К таким характеристикам относятся границы земельного участка, координаты поворотных точек земельного участка и т.п. Собственник (пользователь, арендатор) земельного участка обязан использовать его в границах своей территории и с учетом координат характерных точек.

За самовольное занятие земельного участка или части земельного участка, в том числе при отсутствии прав на него, предусмотрена ответственность в виде административного штрафа на граждан в размере от 1 до 1,5 % кадастровой стоимости земельного участка, но не менее 5 тысяч рублей; на должностных лиц — от 1,5 до 2 % кадастровой стоимости земельного участка, но не менее 20 тысяч рублей; на юридических лиц — от 2 до 3 % кадастровой стоимости земельного участка, но не менее 100 тысяч рублей, а в случае, если не определена кадастровая стоимость земельного участка, на юридических лиц — от 100 тысяч до 200 тысяч рублей.

Ответственность наступает как за активные действия, направленные на занятие земельного участка, так и в результате использования уже занятой территории без предусмотренных законодательством РФ прав.

6,98% от общего количества выявленных нарушений составляет использование земельного участка не по целевому назначению в соответствии с его принадлежностью к той или иной категории земель и (или) разрешенным использованием. Законодательством регламентировано, что владеющие земельными участками лица обязаны использовать недвижимость в соответствии с целевым назначением земли и видом разрешенного использования. Сведения о целевом назначении (виде разрешенного использования) земельного участка содержатся в ЕГРН, информацию из которого можно получить путем запроса выписки, а также в правоустанавливающих документах на конкретный земельный участок. Любой вид разрешенного использования из предусмотренных зонированием территорий видов выбирается правообладателем самостоятельно, без дополнительных разрешений и процедур согласования.

Вместе с тем, чтобы использовать земельный участок по иному целевому назначению необходимо внести изменения в ЕГРН. Только после внесения указанных изменений можно говорить о законности использования земельного участка с иным целевым назначением.

Специалисты подчеркивают, что земельные участки с категорией земель — земли сельскохозяйственного назначения, предоставленные для сельскохозяйственного производства, ведения личного подсобного хозяйства не допускается использовать для возведения жилых домов, автомобильных стоянок и прочего, то есть в иных целях, не связанных с сельскохозяйственным производством.

За использование земельного участка не по целевому назначению предусмотрена ответственность в виде административного штрафа на граждан в размере от 0,5 до 1 % кадастровой стоимости земельного участка, но не менее 10 тысяч рублей; на должностных лиц — от 1 до 1,5 % кадастровой стоимости земельного участка, но не менее 20 тысяч рублей; на юридических лиц — от 1,5 до 2 % кадастровой стоимости земельного участка, но не менее 100 тысяч рублей, а в случае, если не определена кадастровая стоимость земельного участка, на юридических лиц — от 100 тысяч до 200 тысяч рублей.

Пользователям (собственникам, арендаторам и т.д.) земельных участков также следует знать, что правовым нарушением считается как нецелевое использование, так и вообще неиспользование участка в указанных целях. В обоих случаях владельцу грозит административное наказание в виде штрафа.