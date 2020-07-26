Имена молодых голышмановцев впишут в книгу почета

10:21 26 июля 2020
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати
pp.userapi.com

Прием заявок от организаций и учреждений по включению молодых, талантливых, трудолюбивых и креативных людей в книгу "Надежда и гордость Голышмановского городского округа" стартовал, сообщила секретарь Общественной палаты Голышманово Ольга Молодых. 

" За пять лет в книгу внесено более 100 талантливых, работоспособных, молодых людей. Хочется верить, что и в 2020 году книга пополнится креативными и трудолюбивыми людьми", - сказала она.

Данные о молодых людях, которые, по оценке жителей Голышмановского округа, достойны находиться в книге, нужно направить до 1 августа на электронную почту, пишет "Тюменская линия".

Теги: Голышмановский район , молодежь
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Август, 2020