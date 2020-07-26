Имена молодых голышмановцев впишут в книгу почета

Прием заявок от организаций и учреждений по включению молодых, талантливых, трудолюбивых и креативных людей в книгу "Надежда и гордость Голышмановского городского округа" стартовал, сообщила секретарь Общественной палаты Голышманово Ольга Молодых.

" За пять лет в книгу внесено более 100 талантливых, работоспособных, молодых людей. Хочется верить, что и в 2020 году книга пополнится креативными и трудолюбивыми людьми", - сказала она.

Данные о молодых людях, которые, по оценке жителей Голышмановского округа, достойны находиться в книге, нужно направить до 1 августа на электронную почту, пишет "Тюменская линия".