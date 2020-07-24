В Тюменской области действует запрет на посещение лесов

11:00 24 июля 2020
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Фото: pixabay.com

В Тюменской области постановлением правительства региона с 24 июля по 13 августа вводится запрет на посещение лесов. Это связано с повышением класса пожарной опасности до 4 класса — высокой степени пожарной опасности.

Запрет не распространяется на граждан, трудовая деятельность которых связана с пребыванием в лесах, граждан, осуществляющих использование лесов в установленном законом порядке, граждан, пребывающих на лесных участках, предоставленных для осуществления рекреационной деятельности.

Также в соответствии с особым противопожарным режимом на территории лесов запрещено разводить костры и выжигать сухую растительность, сжигать мусор, готовить пищу на открытом огне, углях, в том числе с использованием устройств для приготовления пищи на углях.

За нарушение правил пожарной безопасности предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Теги: лесные пожары
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