"Золотые луга" дарят подарки в честь Дня рождения Тюмени

Фото: АО "Золотые луга"

Сервис бесплатной доставки молочной продукции "Золотые луга" продолжает радовать клиентов приятными сюрпризами и в честь приближающегося 434-летия Тюмени приготовил покупателям вкусный подарок. По промокоду ТЮМЕНЬ при онлайн-заказе каждый может получить йогурт Белый.

Этот густой нежный сливочный йогурт может стать как самостоятельным перекусом, так и, например, дополнением к мюсли или заправкой для летнего салата. Объем продукта – 450 грамм, массовая доля жира – 2,5%. Акция действует вплоть до 31 июля при заказе на сумму от 500 рублей. Воспользоваться промокодом можно только один раз.

Приобрести онлайн можно полный ассортимент трех торговых марок: "Золотые луга", "Ситниковское" и "Живи здорОво". Представлены ацидофилин, наринэ, молоко, масло, биопростокваша, кефир, сливки, ряженка, творог, снежок, сметана, йогурты и сыр. Минимальная сумма для заказа на дом – 300 рублей.

Доставка осуществляется ежедневно с 10:00 до 22:00. Дату и удобный временной интервал можно выбрать при оформлении заказа на сайте, при этом в день заказа вам придет смс-оповещение с указанием подробной информации о доставке: номер заказа, имя и телефон курьера, а также время прибытия покупки с интервалом в 20 минут. Сообщения автоматически рассылаются в момент, когда сотрудник компании начинает свой маршрут в 10:00 или 18:00, в зависимости от того, на какую половину дня вы планировали заказ.

АО "Золотые луга" основано в 1998 году. Молочная продукция компании производится только из натурального молока. Все сырье проходит строгий контроль качества и своевременно охлаждается, поэтому соответствует всем современным требованиям к производству молочной продукции. Четкий контроль температурного режима ведется на всей цепочке от поставщиков молока до точек продаж, включая каждый грузовой автомобиль.

Компания "Золотые луга" автоматизировала логистику на базе системы WMS для 1С, функционал которой был адаптирован под особенности предприятия. Благодаря автоматизации, продукция хранится в ячейках, а не хаотично, оптимизированы время и маршрут комплектовщиков при сборке заказа, выстроена ротация по видам продукции и срокам.