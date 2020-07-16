Тюменцев зовут на субботник

Присоединиться к субботнику предлагают жителям Тюмени в преддверии дня города. В эту субботу, 18 июля, наводить порядок на улицах областного центра будут с 9 до 13 часов.

Тюменцам предлагают убрать территорию у своего подъезда, дома, предприятия или прибраться на общегородских территориях.

"Жители города, желающие самостоятельно участвовать в социально значимых работах, могут обратиться в службы заказчика по благоустройству своего административного округа для определения места участия. В день проведения субботника граждане, проживающие в частных домовладениях, могут оставить заявку в управе своего административного округа по телефону на вывоз собранного мусора", — отмечают в департаменте городского хозяйства администрации города Тюмени.

При организации субботника участников просят учитывать введенные меры и предписания по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.