В Тюмени на аварийных дорогах появятся шумовые полосы

В рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" на аварийно-опасные участки дорог областного центра нанесут шумовые полосы. До конца июля специальная разметка появится на 11 объектах.

Полосы уже нанесены по улице 50 лет ВЛКСМ, в районе улицы Республики, 204, на въезде транспортной развязки улицы Монтажников перед нерегулируемым переходом при движении в сторону улицы Монтажников.