В Тюмени на аварийных дорогах появятся шумовые полосы

15:18 07 июля 2020
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В рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" на аварийно-опасные участки дорог областного центра нанесут шумовые полосы. До конца июля специальная разметка появится на 11 объектах.

Полосы уже нанесены по улице 50 лет ВЛКСМ, в районе улицы Республики, 204, на въезде транспортной развязки улицы Монтажников перед нерегулируемым переходом при движении в сторону улицы Монтажников.

"Шумовые полосы используются для снижения аварийности на автомобильных дорогах. Во время проезда по ним автомобиль издает специфический шум и вибрацию, которые привлекают внимание водителей и призывают снизить скорость. Шумовые полосы устанавливаются в местах высокой концентрации ДТП, перед нерегулируемыми пешеходными переходами, на крутых спусках и подъемах", — рассказал Антон Иванькович, начальник отдела безопасности дорожного движения и организации дорожного движения департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени.

Теги: аварийность , дороги
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