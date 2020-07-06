Три новых многоквартирных дома строят в Уватском районе

20:14 05 июля 2020
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pixabay.com

В Уватском районе появятся новые многоквартирные дома уже в ближайшем будущем. Всего подготовлены шесть участков для строительства, работы начались на трех из них.

Как сообщили в районной администрации, в Увате в микрорайоне Центральный возведут два трехэтажных дома. В начале июля установят временное ограждение территории застройки и начнут завозить сваи. Предварительно для динамических испытаний в грунт погрузили четыре сваи.

Строительные работы стартовали и в Демьянке. Там возводят 36-квартирный дом. Уже ведется кладка стен первого из четырех этажей здания. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на ноябрь 2020 года, пишет ИА "Тюменская линия".

Глава Уватского района Сергей Путмин посетил стройку в правобережном Увате. По его словам, с 2019 года муниципалитет включен в областную программу переселения из аварийного жилья. И если в городах она может реализовываться за счет приобретения уже построенных квартир, то здесь первый этап – это строительство.

"Несмотря на огромные территории мы сильно ограничены землями лесного фонда и охранными зонами. В этом году к ним добавилась зона подтопления, захватывающая почти весь район. В связи с этим на компаниях-застройщиках, получивших последние участки, лежит особая ответственность", – отмечает Сергей Путмин.

Теги: жилье , строительство , Уватский район
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