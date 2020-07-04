Более 3,5 тысяч фотографий фронтовиков собрали в Тобольске для нового мемориала

Источник: Администрация города Тобольска

В Тобольске заканчивается сбор фотографий участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла для формирования электронной базы и создания нового мемориально-скульптурного ансамбля. Жители города прислали больше 3,5 тысяч снимков.

Собранные архивные материалы лягут в основу нового мемориально-скульптурного ансамбля "Стена народной памяти – тоболяков Бессмертный полк", который планировалось открыть еще ко Дню Победы. В настоящее время снимков для полного укомплектования не хватает лишь на последнем, 12-м стенде.

В группе ВКонтакте "75 лет Победы | Тобольск" граждане могут оставить заявку на получение общего списка фотографий. Так тоболяки получат возможность найти имена своих героических предков. Для удобства список составили в алфавитном порядке с указанием номера стены и ее разворота по отношению к Вечному огню, где будет размещаться портрет ветерана, пишет "Тюменская область сегодня".

Найти среди родственников участников Великой Отечественной войны можно на федеральном портале "Дорога памяти". Ресурс содержит записи о 33,7 млн граждан и ежедневно пополняется.