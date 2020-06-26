Тюменцам рассказали о наградах времен Великой Отечественной войны

Фото: пресс-служба ТМПО

Тюменское музейно-просветительское объединение в своих социальных сетях продолжает публиковать интересные фото и видео, связанные с Великой Отечественной войной. В этот раз тюменцам представилась возможность увидеть награды, хранящиеся в Тобольском музее-заповеднике.

Тобольский музей-заповедник на протяжении многих лет бережно хранит коллекцию наград времен Великой Отечественной войны, переданных ветеранами и их близкими. Сотрудники ТМПО предлагают вам познакомиться с особыми знаками отличия, полученными сибиряками за боевые заслуги, славные подвиги храбрости и мужества, умелую оборону, героизм и выдающиеся успехи в партизанской борьбе.

В этом году вся страна празднует важную дату – 75 лет Великой Победе. Именно 75 лет назад, 24 июня 1945 года, на Красной площади в Москве состоялся первый и самый знаменитый парад, посвященный Победе над фашистской Германией. Решение о его проведении, было принято вскоре после 9 Мая.

В шествии приняли участие более 30 тысяч человек, проявивших в боях Великой Отечественной героизм, храбрость и воинское мастерство. Среди них: 24 маршала, 249 генералов, 2536 офицеров, 31 116 сержантов и солдат. Исторический парад 1945 года длился два часа под проливным дождем, но не смотря на пасмурный день, на груди героев, завоевавших Победу, яркими лучами сверкали ордена и медали.

Пока посетить музеи нет возможности, сотрудники Тюменского музейно-просветительского объединения не дают заскучать горожанам – активно публикуют фото картин из фондов своих структурных подразделений, снимают и монтируют видеоролики с полезной информацией и устраивают онлайн-мероприятия.

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