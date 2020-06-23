Тюмень за день: 23 июня

В Тюменской области 46 случаев COVID-19 за сутки

Всего на территории региона зарегистрировано 2 667 случаев COVID-19.

В Тюменской области водителя грузовика осудили за ДТП с двумя погибшими

Мужчина на служебном грузовом автомобиле Volvo c полуприцепом в условиях снегопада не справился с управлением.

Находящиеся на самоизоляции пенсионеры и хронические больные снова получат матпомощь из областного бюджета

Они получат выплату в размере 2 тысяч рублей.