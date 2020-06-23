Тюменский филармонический оркестр приглашает на онлайн-фестиваль

Летний онлайн-фестиваль Тюменского филармонического оркестра состоится 25 и 26 июня. Трансляции концертов пройдут в 19.00 из концертного зала имени Гуляева на ютуб-канале Тюменской филармонии.

25 июня в 19:00 — Тюменский филармонический оркестр, дирижер — Евгений Шестаков

Программа концерта:

Г.Ф. Гендель "Кончерто гроссо op. 6 № 11 ля мажор";

Д. Перголези "Симфония для тромбона и оркестра". Солист – лауреат всероссийских и международных конкурсов, артист ТФО Андрей Андресюк;

Г.Ф. Гендель "Кончерто гроссо op. 6 № 12 си минор".

26 июня в 19:00 — Тюменский филармонический оркестр, дирижер — Владимир Добровольский

Программа концерта:

В. А. Моцарт "Дивертисмент для струнного оркестра ре мажор";

П. Чайковский "Andante cantabile для тубы с оркестром". Солист – лауреат всероссийского конкурса, артист ТФО Вильнур Самигуллин.

В. А. Моцарт. "Маленькая ночная серенада".