Тюменский филармонический оркестр приглашает на онлайн-фестиваль

Летний онлайн-фестиваль Тюменского филармонического оркестра состоится 25 и 26 июня. Трансляции концертов пройдут в 19.00 из концертного зала имени Гуляева на ютуб-канале Тюменской филармонии.
25 июня в 19:00 — Тюменский филармонический оркестр, дирижер — Евгений Шестаков
Программа концерта:
Г.Ф. Гендель "Кончерто гроссо op. 6 № 11 ля мажор";
Д. Перголези "Симфония для тромбона и оркестра". Солист – лауреат всероссийских и международных конкурсов, артист ТФО Андрей Андресюк;
Г.Ф. Гендель "Кончерто гроссо op. 6 № 12 си минор".
26 июня в 19:00 — Тюменский филармонический оркестр, дирижер — Владимир Добровольский
Программа концерта:
В. А. Моцарт "Дивертисмент для струнного оркестра ре мажор";
П. Чайковский "Andante cantabile для тубы с оркестром". Солист – лауреат всероссийского конкурса, артист ТФО Вильнур Самигуллин.
В. А. Моцарт. "Маленькая ночная серенада".
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