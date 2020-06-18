Тюмень за день: 18 июня

В Тюменской области ожидаются заморозки
Штормовое предупреждение объявлено Тюменским гидрометцентром.
В Тюменской области 51 новый случай коронавируса
Всего на территории региона зафиксировано 2 433 случая заболевания COVID-19.
Александр Моор рассказал о планах на строительство многофункционального госпиталя в Тюмени
Правительство Тюменской области выбирает земельный участок под строительство.
В Тюмени обсудят вопросы сохранения исторических некрополей
На общественном обсуждении речь пойдет о Текутьевском и Парфёновском кладбищах.
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