Тюмень за день: 18 июня

18:00 18 июня 2020
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

В Тюменской области ожидаются заморозки

Штормовое предупреждение объявлено Тюменским гидрометцентром.

В Тюменской области 51 новый случай коронавируса

Всего на территории региона зафиксировано 2 433 случая заболевания COVID-19.

Александр Моор рассказал о планах на строительство многофункционального госпиталя в Тюмени

Правительство Тюменской области выбирает земельный участок под строительство.

В Тюмени обсудят вопросы сохранения исторических некрополей

На общественном обсуждении речь пойдет о Текутьевском и Парфёновском кладбищах. 

Теги: Тюмень за день
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Июль, 2020