Тюменские школьники представят экологические стартапы

Школьники Тюменской области могут поучаствовать в федеральном конкурсе инновационных экономических проектов "Мои зелёные СтартАпы".

Ребята в возрасте от 14 до 18 лет, реализующие экологические и агроэкологические инициативы, до 21 августа 2020 года могут прислать их в дворец творчества и спорта "Пионер", чтобы получить оценку бизнес-проекта. Подготовить стартап, написать к нему краткую аннотацию и выслать пакет документов необходимо на электронную почту cherepkova@pioner72.ru.

С 5 по 15 сентября 2020 года состоится федеральный заочный этап, где будет произведена оценка стартап-проектов и отбор участников финального очного этапа. В октябре 2020 года пройдет финальный очный этап конкурса.