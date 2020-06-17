Тюменские школьники представят экологические стартапы

Школьники Тюменской области могут поучаствовать в федеральном конкурсе инновационных экономических проектов "Мои зелёные СтартАпы".
Ребята в возрасте от 14 до 18 лет, реализующие экологические и агроэкологические инициативы, до 21 августа 2020 года могут прислать их в дворец творчества и спорта "Пионер", чтобы получить оценку бизнес-проекта. Подготовить стартап, написать к нему краткую аннотацию и выслать пакет документов необходимо на электронную почту cherepkova@pioner72.ru.
С 5 по 15 сентября 2020 года состоится федеральный заочный этап, где будет произведена оценка стартап-проектов и отбор участников финального очного этапа. В октябре 2020 года пройдет финальный очный этап конкурса.
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