Музейщики рассказали тюменцам о хантыйских игрушках

В фондах Тобольского музея-заповедника хранятся разнообразные хантыйские игрушки, одна из которых – головоломка "Палочка стоимостью пяти лошадей" или "Вет лов тынуп юх".

Игрушки народов Севера были простыми, некрасочными и изготавливались из природных материалов: дерева, косточек рыб и птиц, шкур и перьев. Они позволяли детям получить знания, умения и навыки для жизни в суровых условиях Севера.

Тюменское музейно-просветительское объединение в своих социальных сетях рассказывает о головоломе "Палочка стоимостью пяти лошадей" или "Вет лов тынуп юх". Существует легенда, рассказывающая о том, как возникло такое название.

Однажды старый хантыйский охотник загадал русскому купцу, приехавшему менять свой товар на пушнину, загадку-головоломку. Она состояла из деревянной палочки с кольцами. Купец должен был, не развязывая крайних узлов, перегнать кольца на другую сторону через центральный узел. Три дня гадал купец, как решить загадку, но так и не смог.

Придя к охотнику, он попросил раскрыть секрет этой головоломки. Охотник согласился, но только в обмен на пять лошадей. С тех пор, эта головоломка так и называется – "Палочка стоимостью пяти лошадей". Такую нехитрую игрушку-головоломку и сегодня можно смастерить самим, а вот чтобы разгадать ее, надо проявить смекалку.

В статье использовано изображение предмета из фондов структурного подразделения "Тобольский историко-архитектурный музей-заповедник".