На улице Народной ограничат проезд до конца июля

15:00 10 июня 2020
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В Тюмени на время ремонта по четной стороне улицы Народной будет прекращено движение транспорта на участке от дороги Тюмень — Боровский — Богандинский до улицы Широтной. Ограничение будет действовать ежедневно с 8 до 21 часов с 10 июня по 30 июля 2020 года.

Участников дорожного движения просят заранее планировать маршрут и следовать указаниям дорожных знаков. Объехать закрытый участок можно по улице Янтарной, улице Линейной, улице Возрождения.

Теги: ограничение движения
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