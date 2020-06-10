Почта России информирует о работе отделений в праздник

11:08 10 июня 2020
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Пятница, 12 июня, станет выходным для отделений почтовой связи Тюменской области. В этот день будет работать только центральное почтовое отделение Тюмени (ул. Республики, 56). 

В четверг 11 июня отделения Почты России будут работать по установленному графику с сокращением рабочего времени на один час.

Уточнить график работы или найти на карте ближайшее открытое почтовое отделение можно в мобильном приложении Почты России и на сайте компании. 

Теги: Почта России
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