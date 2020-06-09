Радио Шансон в Тюмени - 17 лет!

Фото: Радио Шансон Тюмень

Вот уже 17 лет жителей Тюмени, Тюменской области, ХМАО, ЯНАО радует лучшая музыка для души! "Радио Шансон" - это радиостанция, которая не вещает фоном, ведь слушателю важна не только мелодия, но и слова песен, которые помогают ему встретить новый день.

Каждая песня, которая попадает в ротацию радиостанции, проходит жесткий отбор благодаря чуткому вниманию главного редактора "Радио Шансон Москва" Рустема Ахметшина и директора департамента регионального развития Олега Соболева. В праздничную неделю особенно приятно получать поздравления от коллег.

Рустем Ахметшин, главный редактор "Радио Шансон Москва":

"От всей души поздравляю Радио Шансон в Тюмени с Днем рождения! Слушателям желаю всегда находить в эфире душевное тепло, уют и, конечно, самые любимые песни, которые звучат только в эфире нашей радиостанции. Коллегам - процветания, новых интересных проектов и щедрых рекламодателей. Уверен, вместе мы преодолеем все кризисы и неурядицы. Ведь мы - это большая команда профессионалов, которым под силу разрешить любые вопросы. С Днём рождения!"

Олег Соболев, руководитель Департамента регионального развития "Радио Шансон Москва":

"Дорогие радиослушатели! В первую очередь, с Днем рождения радиостанции "Радио Шансон Тюмень" хочу поздравить именно вас! Ведь именно ради вас мы с коллегами делаем радио уже много лет. Именно вы даете нам силы и настрой. Тюменская область уже много лет считается одним из тех регионов, где "Радио Шансон" особенно любят и где у нас много преданных поклонников. Спасибо вам за то, что слушаете нас, а мы с нашими тюменскими коллегами и дальше будем стараться, расти, развиваться вместе с вами, чтобы приносить в ваш дом тепло и уют. И чтобы звучащие на волнах "Радио Шансон" песни затрагивали частичку вашей души. Спасибо вам!"

Изначально в Тюмени радиостанция вещала на УКВ-частоте, но уже в тот период на волну настраивалось огромное количество слушателей - тех, кто любит настоящий русский шансон и просто хорошие песни со смыслом.

Анна Суетина, программный директор "Радио Шансон Тюмень":

"Радио Шансон" - это радиостанция с особенной атмосферой и удивительными слушателями. За 10 лет работы на станции не раз убеждалась в этом. Нас слушают рабочие, депутаты, инспекторы ГИБДД, руководители крупных компании города, творческая элита. Вряд ли какая-то еще радиостанция объединяет таких разных людей на одной волне. Наши слушатели - люди думающие, умеющие сопереживать, при этом настоящие душевные люди! Мы это ценим и с каждым днем стараемся стать лучше, оправдать их ожидания".

Кажется, что это было вчера, а прошло уже 17 лет с того момента, как "Радио Шансон" впервые зазвучало в Тюмени. Столько всего было за эти годы... "Радио Шансон Тюмень" проводило большие мероприятия на главных площадках города. Вспомним всеми любимый праздник "Парад колясок", который из года в год ждут тюменцы, социально-значимые проекты, посвященные 9 мая и другим знаменательным датам календаря. И, конечно, "Шансон" - это 24 часа душевной музыки, общения с любимыми ведущими, которые стараются совершенствовать свои знания, много читают и смотрят, чтобы оставаться интересными слушателю. К тому же им есть на кого равняться. Сложно представить эфир "Шансона" без голоса Ани Кавериной и легенды радио Ксении Стриж.

Ксения Стриж, ведущая "Радио Шансон":

"Уважаемые слушатели "Радио Шансон" в Тюмени! Сердечно поздравляю вас с Днём Рождения! Мысленно обнимаю вас и ваш уютный город, желаю здоровья и надеюсь, что душевная музыка "Радио Шансон" не позволит унынию поселиться в ваших сердцах и домах! Рада быть с вами. Удачи!".

Благодаря слаженной работе московского офиса со студией хорошего радио в Тюмени вот уже много лет "Шансон" в Тюмени остается в тройке лидеров среди радиостанций.

Евгений Марченко, генеральный директор "Радио Шансон Москва":

“Уважаемые коллеги! От всей души поздравляю вас с семнадцатилетием! По человеческим меркам, 17 лет – это начало молодости, когда все только начинается. А по радийным – этот возраст уже достоин уважения, но также сулит перспективы развития. Мы благодарим вас, что остаетесь с нами и доставляете душевное тепло к сердцам жителей Тюменской области. Желаем вам процветания, благополучия и дальнейшего роста рейтингов и прибыли!”

Несмотря на непростой период радиостанция "Шансон" смотрит с надеждой вперед, с хорошим настроением празднует День рождения и думает исключительно о светлом будущем любимого радио.