В нескольких регионах РФ из-за хакерской атаки в радиоэфире прозвучали фейковые сообщения об угрозе ракетного удара

11:49 22 февраля 2023
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В результате хакерской атаки на сервера ряда коммерческих радиостанций в некоторых регионах страны в эфире прозвучала информация о якобы объявлении воздушной тревоги и угрозе ракетного удара. Данная информация является фейком и не соответствует действительности. Убедительная просьба следить за сообщениями в официальных источниках, сообщает МЧС РФ.

В частности, власти Курганской области предупредили, что на Авторадио была совершена хакерская атака, а транслируемое в эфире сообщение о воздушной тревоге и опасности ракетного удара не соответствует действительности.

Теги: Курган , МЧС , радио
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