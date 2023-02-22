В нескольких регионах РФ из-за хакерской атаки в радиоэфире прозвучали фейковые сообщения об угрозе ракетного удара

В результате хакерской атаки на сервера ряда коммерческих радиостанций в некоторых регионах страны в эфире прозвучала информация о якобы объявлении воздушной тревоги и угрозе ракетного удара. Данная информация является фейком и не соответствует действительности. Убедительная просьба следить за сообщениями в официальных источниках, сообщает МЧС РФ.

В частности, власти Курганской области предупредили, что на Авторадио была совершена хакерская атака, а транслируемое в эфире сообщение о воздушной тревоге и опасности ракетного удара не соответствует действительности.