Радио ENERGY меняет местами свои флагманские шоу

Фото: пресс-служба ГПМ Радио

С 16 января авторская музыкально-развлекательная программа популярного афрорусского радиодиджея "САЙМОН-ШОУ" выходит в эфир радио ENERGY в вечерний прайм-тайм, а по утрам страну будят, тормошат, разыгрывают, забрасывают приветами и призами самые крутые 8-битные "игрозавры" российского радиоэфира JOYСТИКИ.

"Полтора года назад, когда мы запустили шоу JOYСТИКИ, сами не ожидали, что парни обладают такой мощной энергетикой и так настроены на интерактивность – позитивные, легкие, музыкальные розыгрыши. Востребованность формата только укрепила нас в том, что утро на радио ENERGY должно быть таким. У Саймона же в вечернем сегменте появляется возможность проводить еще больше интересных интервью и живых концертов со звездами. Да и сами артисты любят выступать вечером. Немаловажным фактором является и то, что благодаря новым техническим решениям утреннее и вечернее шоу будут слышны во всех поясах вещания большой федеральной сети радио ENERGY, более 160 передатчиков которой охватывают свыше 45 тыс. населенных пунктов России", - говорит генеральный продюсер радио ENERGY Денис Сериков.

JOYСТИКИ – стремительно набирающее популярность развлекательно-игровое шоу с легкой ноткой ностальгии и ярким послевкусием искрометного юмора. Ведущие – Богдан Кантемиров и Роман Миронов, гики и игроманы, отцы и законопослушные граждане с хорошей кредитной историей. Шутники и искатели приключений, они так и не повзрослели: любят "рубануть" на приставке, обожают разбираться в сложной технике и открывать для себя новую музыку. А еще – устраивать среди слушателей игровые баттлы в прямом эфире Радио ENERGY, делать пародии на популярных персонажей, ежедневно разыгрывать кучу призов и подарков, что и нужно для бодрого пробуждения и мощного заряда эндорфинов на целый день.

Музыкально-развлекательное "САЙМОН-ШОУ" теперь выходит в популярном формате "late night show". Саймон и его подруга, модель и радиоведущая Саша Маслакова развлекают слушателей своими диалогами и рассказами о главных событиях дня в свойственной им ироничной манере, устраивают в прямом эфире неожиданные розыгрыши, дарят подарки и принимают гостей – известных артистов, топовых музыкантов, трендовых блогеров и лидеров мнений, организуют живые концерты, а то и закатывают целые вечеринки в стиле Гэтсби или Коачеллы.

Каждый будний вечер на Радио ENERGY – "чильный", стильный, музыкальный благодаря обезоруживающей харизме Саймона. Услышать "САЙМОН-ШОУ" можно с 18:00 до 20:00 часов. Любое утро по будням – игровое, интерактивное и драйвовое, как сами JOYСТИКИ. Шоу в эфире радио ENERGY – с 7:00 до 10:00.

И, по-прежнему, самые яркие моменты из студии радио ENERGY – на energyfm.ru, видеохостингах YouTube и RUTUBE, в Telegram-канале и во всех аккаунтах в соцсетях.