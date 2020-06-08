В Восточном округе к осени обновится несколько дворов

В Восточном административном округе города Тюмени на нескольких дворовых территориях в текущем году будут проведены благоустроительные работы в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды".

Так, депутат Тюменской городской думы по избирательному округу № 26 Надежда Ачкасова контролирует работу подрядных компаний по трем адресам: улица Монтажников, 15 и 15а, улица Стахановцев, 2 и улица Моторостроителей, 1. На сегодня рабочие приступили к демонтажу детской площадки во дворе домов на улице Монтажников, 15 и 15а.

В рамках проекта благоустройства по указанным адресам планируется заменить наружное освещение, отремонтировать входные группы в подъезды и систему водоотведения, обустроить проезды, тротуары и газоны, выполнить отмостку, оборудовать спортивные, детские, игровые, хозяйственные площадки и площадки для хранения твердых бытовых отходов, установить урны. Для удобства передвижения граждан с ограниченными возможностями здоровья понизят бордюрные камни при сопряжении тротуаров и проезжей части, а на входе в подъезды оборудуют пандусы и поручни.

Благоустройство дворов должно завершиться в октябре 2020 года. Надежда Ачкасова отметила, что намерена контролировать выполнение работ, в планах - ряд встреч с руководителями управы Восточного округа и подрядных организаций.