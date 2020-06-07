В Тюмени продолжается строительство детских садов

Шесть детских садов возводят в Тюмени в рамках реализации национального проекта "Демография". В 2020 году планируется начать строительство еще 18 дошкольных учреждений.

Как сообщили в пресс-службе главного управления строительства Тюменской области, в микрорайоне Плеханово подрядчик "Завод ЖБИ-3" возводит сразу два детских сада. На одном из них идут работы по устройству ростверков, на другом готов первый этаж. Строительство идет по графику. Оба здания детских садов типовые, аналогичны строящимся в микрорайонах "Ямальский-1" и "Войновка", а также построенному в 2019 году детскому саду в мкр "Тура".

В здании площадью более 5 тысяч кв.м. разместятся 14 групп: одна группа детей ясельного возраста до 3 лет, три универсальных группы смешанного возраста, пять групп среднего возраста, три старших группы и две подготовительных группы (6-7 лет). В здании также предусмотрены физкультурный и музыкальный залы, кабинет коррекции речи и рисования (изостудия).

Благоустройство территории включает создание четырех групповых площадок для детей с теневыми навесами, а также физкультурных площадок со спортивным оборудованием и покрытием из резиновой плитки.

