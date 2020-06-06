В рамках акции #МыВместе тюменцев приглашают стать донорами крови

Акция #МыВместе, приуроченная ко Всемирному дню донора, пройдет по всей России с 8 по 14 июня. В рамках нее в формате онлайн будут проходить мастер-классы и лекции, а всех желающих пригласят стать донорами крови.

По данным Областной станции переливания крови, эпидемиологическая обстановка повлияла на их работу – поток доноров сократился. Если в 2019 году за 5 месяцев было заготовлено 13500 литров цельной крови, то с начала 2020 года – 12624 литров.

Главный врач Областной станции переливания крови Александр Гаврилей сообщил, что в настоящее время запас крови и ее компонентов в регионе достаточный, а если донорам приходят оповещения - значит, служба крови работает на опережение.

Как сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области, продолжается забор плазмы у пациентов, которые перенесли коронавирусную инфекцию. По две дозы (т.е. всего 600 миллилитров от каждого) сдали уже 17 человек. Все они переданы в моноинфекционные госпитали.

Доноров и тех, кто желает ими стать, приглашают по адресу: г. Тюмень ул. Энергетиков, д. 35, с понедельника по пятницу, время работы с 8:00 до 14:00. Получить подробную информацию о сдаче крови можно по телефону: 68-20-25 (доб. 200, 201, 202).