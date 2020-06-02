В жюри конкурса "МЫ" - общественные деятели, киноведы и даже блогеры

Фотография предоставлена организаторами конкурса

В Тюменской области продолжается прием заявок на первый конкурс национальных видеороликов "МЫ". Пока участники активно трудятся над своими проектами, мы решили познакомить вас с членами жюри.

В призовом фонде конкурса "МЫ" 150 000 рублей. А в составе жюри восемь профессионалов своего дела. Креатив и художественную ценность работ будут оценивать представители Международного кинофестиваля "Ноль Плюс", Координационного совета национальных общественных объединений, Тюменского государственного института культуры, известные блогеры и режиссеры федерального уровня.

В состав жюри входят:

Евгений Воробьев - председатель региональной общественной организации "Координационный Совет национальных объединений Тюменской области";

Николай Данн - президент МОО "Федерация современного искусства", член Общественного совета при Министерстве культуры РФ;

Светлана Голякова - заместитель генерального директора ИА "Сибинформбюро";

Анастасия Кузнецова - председатель Молодежного Совета Региональной общественной организации "Координационный Совет национальных объединений Тюменской области";

Ольга Пушкаревич - председатель Тюменской региональной общественной организации "Ишимское землячество", общественный деятель;

Наталья Соколова - директор фестиваля документального кино "КИНЗА", киновед;

Ирина Ульянова - президент Фонда общественной дипломатии "Диалог";

Светлана Захарова – тюменский блогер.

"Такой конкурс поможет объединиться людям, лучше узнать друг друга, своих соседей, о которых мы, к сожалению, зачастую многого не знаем. Работы могут быть самые разные: экранизированная история из прошлого или то, что происходит в данный момент, репортажный вариант тоже подходит. Наша главная задача – дать возможность высказаться всем, чтобы люди смогли раскрыть свою индивидуальность. А цель максимум, чтобы каждый народ снял о себе игровой или документальный фильм, а лучше, не один, и чтобы все они были в свободном доступе: зашёл, нажал и начал погружение в культурный пласт, который тебе интересен, - отметил член жюри конкурса "МЫ", президент Федерации современного искусства, член Общественного совета при Министерстве культуры России Николай Данн.

Благодаря усилиям десятков людей тюменские диаспоры получили уникальную возможность попробовать себя в новых творческих направлениях и рассказать жителям Тюменской области о своей культуре и быте.

Поучаствовать просто – необходимо создать видеоролик в одной из предложенных номинаций (игровой видеоролик с актерами, анимационный ролик, видеорепортаж/видеоблог) и отправить свое творение на платформу мыконкурс.рф до 10 июня.

Первый Тюменский областной конкурс национальных видеороликов "МЫ" проводится в целях реализации Стратегии развития государственной национальной политики Российской Федерации до 2025 года.

Организуется Федерацией современного искусства, Комитетом по делам национальностей Тюменской области при поддержке Федерального агентства по делам национальностей, Тюменской областной Думы, Тюменского государственного института культуры, Координационного совета национальных общественных объединений и национально-культурных автономий Тюменской области, Молодежного совета Координационного Совета национальных общественных объединений и национально-культурных автономий.