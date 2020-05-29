Тюменские росгвардейцы почтили память защитников госграницы

Фото - пресс-служба Управления Росгвардии по Тюменской области

В День пограничника сотрудники Управления Росгвардии по Тюменской области возложили цветы к мемориалу памяти "Пограничникам Тюменской области" и вспомнили свою службу по охране госграницы.

Офицеру СОБР майору Сергею Л. служба на дальних рубежах страны знакома не понаслышке, он с детства о ней мечтал. Он с гордостью вспоминает принятие присяги и служебные будни воина-пограничника.

"Не раз приходилось задерживать нарушителей. Но однажды произошёл неординарный случай. Сработала система оповещения. Мы прибыли на место. Стали вести наблюдение и заметили пятнистых нарушителей. Государственную границу осторожно пересекало семейство рысей. Также хорошо помню свои выходы в "ночные секреты". В восемь часов вечера зачитывают приказ, назначают время предстоящей работы. А затем выдвигаешься в сторону границы, занимаешь позицию и скрытно наблюдаешь. Обо всем происходящем докладываешь по радиостанции. Именно тогда я понял, что такое "боевое братство" и как важно, когда рядом плечо надёжного и верного друга", - поделился офицер Росгвардии.

"Хотелось бы, чтобы молодые ребята с удовольствием шли служить в армию и стремились к новым достижениям. Суровый армейский быт закаляет мальчишек. Совершенно меняется мировоззрение, появляются настоящие ценности и принципы. А главное - начинаешь ценить то, что для тебя сделали твои родители, педагоги и наставники. Лично для меня служба по призыву в погранвойсках стала путёвкой в СОБР", - уверен Сергей.

За плечами офицера элитного спецподразделения десятки служебных командировок на Северный Кавказ. Он ветеран боевых действий, удостоен государственных и ведомственных наград, а также знаков отличия, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Тюменской области.