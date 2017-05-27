В Тюмени установили памятник в виде вертолета

Памятник пограничной авиации ФСБ России торжественно откроют в Тюмени 28 мая, в День пограничника. Им стала боевая машина - вертолет Ми-24, дважды участвовавший в боевых действиях в Афганистане.

Как рассказал председатель правления ОО "Ветераны пограничники Тюменской области Нуртдин Ибрагимов, на борту вертолета нанесен номер машины, на которой в Афганистане при выполнении боевого задания погиб наш земляк, майор Владимир Карпов.

На открытии памятника будет присутствовать герой-афганец, тюменец Ильгиз Шарипов, вертолет которого был сбит над афганским небом перед самым выводом войск. Из шести членов экипажа тогда выжил только он. За семь лет службы Ильгиз Шарипов совершил 2500 боевых вылетов.

С инициативой сделать из списанного военного вертолета символ боевой славы и установить его в тюменском сквере выступили активисты организации "Ветераны-пограничники Тюменской области". Им помогли в Министерстве обороны России.

"Через руководство Воздушно-космических сил Российской Федерации нашли подходящую машину. Вертолет был списан 10 декабря 2014 года, хранился на учебной авиационной базе в Сызрани. По признанию летчиков, им было жалко разбирать и утилизировать заслуженный Ми-24В, которому удалось выжить в той страшной войне", - отметил председатель правления Тюменского регионального объединения "Защита Отечества", депутат Госдумы РФ Николай Брыкин.

Ми-24B с бортовым номером 328 выпущен 28 февраля 1980 года. Дважды участвовал в выполнении специальных задач в Республике Афганистан. В составе военной части совершил около 140 боевых вылетов. За это время у него сменились несколько экипажей, все члены которых отмечены правительственными наградами, пишет ИА "Тюменская линия".