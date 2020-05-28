Более 50 заявок отправили тюменцы на конкурс "МЫ"

Фотография предоставлена организаторами конкурса

Тюменские диаспоры проявляют большой интерес к конкурсу национальных видеороликов "МЫ", который стартовал этой весной. Организаторы благодарят всех за активное участие и напоминают, что до окончания приема заявок осталось меньше двух недель.

Диаспоры, проживающие на территории Тюменской области, могут поделиться культурным наследием и еще больше раскрыть особенности своей национальности, присоединившись к участию в конкурсе "МЫ". Темой для видеоролика могут стать особенности культуры, а также истории о межнациональной дружбе.

Для участия вы совсем не обязаны быть профессиональным актером, видеооператором или монтажером. Достаточно проявить желание поделиться своей идеей и объединиться в команду для создания совместного видеоролика.

На выбор участникам представлено три номинации: игровой видеоролик с актерами (1-5 минут), анимационный ролик (20-60 секунд), видеорепортаж/блог (1-5 минут). Организаторы конкурса в своей группе ВК продолжают делиться интересными работами, которые прислали тюменцы. Вы можете с ними ознакомиться и вдохновиться для собственного проекта.

"Тюменская область – многонациональный регион, где в согласии живут представители более 140 национальностей и народностей. Рассказать об их уникальной культуре смогут участники конкурса национальных видеороликов "МЫ", который пройдет впервые. Организаторы не устанавливают возрастных границ и этим подчеркивают, что Тюменская область – это территория творчества для всех и каждого, – сообщила депутат Тюменской областной Думы, председатель комитета по социальной политике Ольга Швецова.

Конкурс "МЫ" – отличная возможность диаспорам познакомить земляков со своей культурой максимально наглядно и интересно. Прием заявок завершится 10 июня. Подробности на сайте мыконкурс.рф.

Первый Тюменский областной конкурс национальных видеороликов "МЫ" проводится в целях реализации Стратегии развития государственной национальной политики Российской Федерации до 2025 года. Организуется Федерацией современного искусства, Комитетом по делам национальностей Тюменской области при поддержке Федерального агентства по делам национальностей, Тюменской областной Думы, Тюменского государственного института культуры, Координационного совета национальных общественных объединений и национально-культурных автономий Тюменской области, Молодежного совета Координационного Совета национальных общественных объединений и национально-культурных автономий.