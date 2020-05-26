Сервис доставки "Золотые луга" усовершенствовал личный кабинет покупателя

Фото: АО "Золотые луга"

В компании "Золотые луга" усовершенствовали личный кабинет на сайте сервиса бесплатной доставки молочной продукции. Теперь каждый покупатель может увидеть подробную информацию о своих заказах, накопленных баллах в рамках программы лояльности, а также экономию при использовании промокодов и скидок.

Чтобы делать заказы через сервис интернет-доставки "Золотые луга", необходимо пройти простую регистрацию на сайте. Каждый зарегистрированный покупатель получает доступ в личный кабинет, где можно задать адреса доставки, следить за новостями и выгодными предложениями, видеть количество накопленных баллов. Первые баллы можно получить сразу - за заполнение данных профиля и первый заказ.

Компания продолжает развивать сервис и на этот раз сделала расчеты по интернет-заказам максимально прозрачными: следить за всеми начислениями и тратами, а также за состоянием заказа можно в личном кабинете в меню "Мои заказы".

В разделе отражаются все уже выполненные, отмененные, текущие и запланированные заказы. Виден номер заказа, дата оформления и дата доставки, выбранный способ оплаты, сумма заказа, а также отображается экономия при использовании промокодов или баллов. Можно проверить, оплачен ли заказ и по какому адресу будет осуществляться доставка. У текущих заказов отображается статус.

Кроме того, по каждому заказу можно получить подробную информацию, развернув карточку. Покупатель увидит состав заказа, все его параметры по дате, времени, адресу и оплате, списание или начисление баллов, свои комментарии. Здесь же отображается статус в программе лояльности и процент, исходя из которого начисляются баллы. Любой уже выполненный заказ можно повторить, нажав соответствующую кнопку.

Статус в программе лояльности и все действия по накоплению и списанию баллов можно по-прежнему в разделе "Мои баллы". Здесь размещена и реферальная ссылка, которой можно делиться со своими друзьями: за первый заказ каждого приглашенного друга начисляется дополнительно 100 баллов.

Сэкономить можно, также используя промокоды на бесплатные продукты. Информация о них появляется в официальных социальных сетях компании "Золотые луга" ВКонтакте и Инстаграм, а также в новостях доставки. Например, до 31 мая при единовременном заказе свыше 500 рублей по промокоду БЕЛЫЙ можно получить бесплатно натуральный белый йогурт 2,5% торговой марки "Золотые луга" - идеальный продукт для заправки летних салатов.

АО "Золотые луга" основано в 1998 году. Молочная продукция компании производится только из натурального молока. Все сырье проходит строгий контроль качества и своевременно охлаждается, поэтому соответствует всем современным требованиям к производству молочной продукции. Четкий контроль температурного режима ведется на всей цепочке от поставщиков молока до точек продаж, включая каждый грузовой автомобиль.

Компания "Золотые луга" автоматизировала логистику на базе системы WMS для 1С, функционал которой был адаптирован под особенности предприятия. Благодаря автоматизации, продукция хранится в ячейках, а не хаотично, оптимизированы время и маршрут комплектовщиков при сборке заказа, выстроена ротация по видам продукции и срокам.