Продукцию "Золотые луга" можно заказать через новый сервис доставки "Самокат"

Фото пресс-службы АО "Золотые луга"

Сервис экспресс-доставки "Самокат" начал работать в Тюмени. Через приложение можно оформить заказ из 2500 позиций продуктов питания, товаров для дома и косметики. С помощью онлайн-доставки можно, в том числе, приобрести свежую молочную продукцию.

Компания "Золотые луга" стала первым и пока единственным региональным производителем молочной продукции, который представлен в этом сервисе доставки в Тюмени. В настоящее время покупателям в "Самокате" предлагают более 20 продуктов торговых марок "Золотые луга" и "Живи ЗдорОво!": молоко, творог, йогурты, наринэ, биопростокваша, кефир, ацидофилин, сметана, сливочное масло.

До 2 июня заказать молочные продукты "Золотые луга" через сервис доставки "Самокат" можно со скидкой от 16 до 20%, акция действует на Творог 5% в упаковке 350 г, кефир 1% в большой упаковке, сметану 15% в большом стакане и молоко 3,2%.

Кроме того, в честь открытия "Самоката" в Тюмени действует уникальный промокод "tmn302" в приложении, по которому можно получить бесплатные 200 рублей к своему заказу.

"Наша компания продолжает развивать различные сервисы, предлагая покупателям возможность не только приобретения молочной продукции в магазинах и гипермаркетах, но и заказа дистанционно. После закрытия собственного интернет-магазина к нам до сих пор обращаются покупатели с просьбой вернуть доставку молочной продукции. Мы анализировали различные варианты продаж через интернет и нас привлекло предложение от сервиса "Самокат". Сотрудничество с этим проектом стало новым шагом навстречу потребителю", - отметила начальник отдела по коммуникациям АО "Золотые луга" Елена Крук.

"Самокат" работает по следующему принципу: две-три минуты тратятся на сбор заказа, две минуты на звонок в домофон и десять минут на доставку. Курьеры доставляют заказы пешком или на велосипедах Продукты в приложении обновляются в режиме реального времени, так что заказанный товар не может резко закончиться. Доставка всегда бесплатная.

Отметим, стартап поддерживает Сбербанк, благодаря которому "Самокат" входит в его экосистему. По программе лояльности пользователь может получать фиксированную скидку 7% в сервисе.

Кроме того, оформить заказ на молочную продукцию "Золотые луга" можно по-прежнему через интернет-магазин птицефабрики "Пышминская" Здесь также можно приобрести свежие яйца и мясо птицы, а также бакалею от местных производителей. Ассортимент очень широкий, а продукты всегда свежие - напрямую с предприятий. Доставка осуществляется не только по Тюмени, но и в близлежащие СНТ.

АО "Золотые луга" основано в 1998 году. Молочная продукция компании производится только из натурального молока. Все сырье проходит строгий контроль качества и своевременно охлаждается, поэтому соответствует всем современным требованиям к производству молочной продукции. Четкий контроль температурного режима ведется на всей цепочке от поставщиков молока до точек продаж, включая каждый грузовой автомобиль.

Компания "Золотые луга" автоматизировала логистику на базе системы WMS для 1С, функционал которой был адаптирован под особенности предприятия. Благодаря автоматизации, продукция хранится в ячейках, а не хаотично, оптимизированы время и маршрут комплектовщиков при сборке заказа, выстроена ротация по видам продукции и срокам.