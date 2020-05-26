Тюменцам предлагают проявить себя в конкурсе "МЫ" и побороться за денежный приз

Фотография предоставлена организаторами конкурса

Организаторы первого тюменского областного конкурса национальных видеороликов "МЫ" напоминают, что до окончания приема заявок осталось две недели. За это время местные диаспоры могут успеть создать видео и раскрыть тему особенностей одного народа или отразить межнациональное согласие.

Тюменскую область населяет большое количество людей разных национальностей. Все они живут рядом с нами, строят семьи, работают на благо региона. Конкурс "МЫ" уникален тем, что посвящен многообразию народов, населяющих наш регион. Такого в Тюмени еще не было!

Что примечательно, темы конкурса довольно обширны: "Межнациональное согласие в Тюменской области" и "Национальная идентичность" (культура, традиции и обычаи народов Тюменской области). А принять участие может абсолютно любой человек, главное – желание и немного свободного времени.

В призовом фонде 150 000 рублей, именно такую сумму распределят между призерами конкурса. Опытные члены жюри будут определять победителей по разным критериям: соответствие тематике конкурса, отражение и раскрытие национальной самобытности, художественная ценность, качество видеопроизведения, оригинальность.

Каждая команда может выбрать одну из трех номинаций: игровой/художественный видеоролик, анимационный ролик, видеорепортаж/видеоблог. Количество участников в одной команде не ограничено, вы можете воплотить идею в жизнь как с одним другом, так и с двадцатью.

После создания видеоролика загрузите его на файлообменник. Для этого подойдут: Облако Mail.ru, Google Drive, Яндекс Диск, Microsoft One Drive. Завершающий этап – отправьте свою заявку на сайт: мыконкурс.рф. Там же можно ознакомиться с положением конкурса и работами других участников.

"Я убежден в том, что проект "МЫ" будет делиться своей искренностью, аутентичностью и гармонией со всеми нашими соседями, успешно пройдет проверку временем на прочность, а популяризация идей дружбы народов и гражданского мира, в том числе посредством цифры, творческих работ, станет прочным фундаментом настоящих и будущих свершений и побед участвующих команд во всех сферах жизнедеятельности!", – признался председатель Комитета по делам национальностей Тюменской области Владислав Чернов.

Первый Тюменский областной конкурс национальных видеороликов "МЫ" проводится в целях реализации Стратегии развития государственной национальной политики Российской Федерации до 2025 года. Организуется Федерацией современного искусства, Комитетом по делам национальностей Тюменской области при поддержке Федерального агентства по делам национальностей, Тюменской областной Думы, Тюменского государственного института культуры, Координационного совета национальных общественных объединений и национально-культурных автономий Тюменской области, Молодежного совета Координационного Совета национальных общественных объединений и национально-культурных автономий.