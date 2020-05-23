Надписи с улиц Тюмени используют в открытках

Автор фото: Диана Окаева

Акция по сбору надписей на городских объектах стартовала в Тюмени. Из набранных фотографий создадут серию открыток.

Идея возникла у организаторов фестиваля стрит-арта "Морфология улиц", в котором художники меняют и переосмысливают городское пространство. Всем желающим предлагают сфотографировать надписи, которые часто встречаются на улицах городов России: на асфальте, заборах, стенах или других инфраструктурных объектах. Горизонтальные снимки принимают до 15 июня в группе проекта, в комментариях под соответствующим постом. К фотографии необходимо указать адрес.

"Во время прогулок по Тюмени можно наткнуться на разные фразы, написанные маркером или баллончиком. Где-то они кажутся неуместными, а где-то оригинальными и смешными, отражающими дух времени. Они недолговечны, но все-таки содержат смысл и мнение общества, а потому мы решили эти "мысли" сохранить", — отметила руководитель фестиваля "Морфология улиц" Юлия Саначина.

Фотографии участников акции используют для создания серии открыток, их распространят по городу. Информацию о том, где можно найти такие открытки, появится позднее в группе "Морфология улиц".

Регистрация на стрит-арт фестиваль уже стартовала и проходит на сайте морфологияулиц.рф, заявки принимаются до 21 июня. К ней необходимо прикрепить портфолио, возраст участников — от 18 лет. Всего эксперты отберут 22 художника. Кроме того, в этом году проект стал всероссийским. Заявиться могут стритартеры со всей России, трансфер и проживание оплачивает организатор — мультицентр "Контора пароходства", пишет "Комсомольская правда – Тюмень".