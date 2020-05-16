Для тюменских вожатых проводят онлайн-сборы

Фото: детский центр "Ребячья республика"

Тюменские вожатые готовятся к летней оздоровительной кампании в онлайн-формате. В областном детском центре "Ребячья республика" реализовали программу "Вожатские сборы online", в рамках которой опытные вожатые вспомнили правила работы с школьниками, а новичкам помогли скорее втянуться в процесс.

К новой летней оздоровительной программе готовятся 180 специалистов, из них 150 молодых вожатых. Именно им предстоит первыми установить контакт с подростками и сопровождать их в течение смены.

Вожатские сборы в электронном формате проходят в группе центра в соцсети "ВКонтакте", а также в google-классе, Instagram, YouTube и Zoom. Самыми популярными предложениями организаторов стали образовательные вебинары "Навигатор" на актуальные темы по подготовке отрядных "визиток" и по вожатским лайфхакам, а также рубрика "Ребячья беседка" – это общение в онлайне вожатского коллектива с приглашенными гостями, пишет "Тюменская область сегодня".

Чтобы заранее выявить лидеров лагерных смен, "Ребячка" запустила множество современных онлайн-активностей. Например, предложили снять ролик для TikTok на темы "Моя первая смена", "Я – вожатый", "Типичный вожатый". Конкурс "Инстакадр" предполагает публикацию лучших снимков по летнему отдыху. Не обошлись опытные наставники без конкурса по решению непростых педагогических ситуаций.