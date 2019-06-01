Тюменцы вышли в финал всероссийского конкурса вожатских отрядов

Фото: детский лагерь "Алые Паруса"

Тюменские вожатские отряды "Алые паруса" из детского оздоровительного центра "Алые паруса" и "Большая работа" из детского оздоровительного центра "Остров детства" попали в финал всероссийского конкурса "Лучший студенческий педагогический отряд", сообщили в пресс-службе департамента социального развития Тюменской области.

Оба отряда которые стали лидерами в номинации "Вожатские команды загородных организаций отдыха и оздоровления детей, областных и федеральных детских центров". Финал конкурса состоится в октябре 2019 года на базе Всероссийского детского центра "Орленок".

Вместе с тюменцами в финал вышли два отряда из Республики Удмуртия ("Дзержинец" и "Оранжевое настроение").

Конкурс организован, чтобы помочь в развитии и популяризации деятельности студенческих педагогических отрядов. В свободное от учебы время студенты занимаются социально-значимой деятельностью, способствуют реализации государственных программ по воспитанию детей. Инициатором и организатором конкурса "Лучший студенческий педагогический отряд" стала молодежная общероссийская общественная организация "Российские Студенческие Отряды".