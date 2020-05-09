Для организаторов детского отдыха в Тюменской области проведут онлайн-семинар

Ежегодный областной семинар организаторов детского отдыха в этом году проходит в онлайн-формате под названием "Внимательное лето. Современный лагерь – для современных детей". Он стартовал в конце апреля и продлится до 18 мая.
Ежедневно Тюменская областная ассоциация организаторов детского отдыха "Мы вместе" публикует в своих соцсетях вебинары на различные темы, которые могут быть интересны не только работникам детских лагерей, педагогам, но и родителям.
Председатель Совета отцов при уполномоченном по правам ребенка в Тюменской области Александр Чехонин рассказал о современных трендах развития отцовства. Педагог-психолог ОРЦ "Родник" Валерия Тюрина назвала причины возникновения конфликтных ситуаций между детьми – соседями по спальной комнате, а также поделилась упражнениями для установления добрососедских отношений.
Как отмечают организаторы, семинар поможет подготовить кадры для эффективной и качественной организации летней оздоровительной кампании в регионе, пишет "Тюменская область сегодня".
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