В Тюменской области на две трети выросло количество телефонного и онлайн-мошенничества

О состоянии преступности на территории региона за 4 месяца 2020 года сообщает прокуратура Тюменской области.

За это время в регионе зарегистрировано 8411 преступлений. Это на 2,8% меньше, чем в аналогичном периоде 2019 года.

Отмечается, что в Тюменской области уменьшилось число регистрируемых краж (на 6%), хулиганств (на 46%), грабежей (на 29%) и разбоев (на 5%).

Вместе с тем число краж и мошенничеств, совершаемых дистанционно с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, увеличилось на 68%.