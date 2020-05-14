В Тюменской области на две трети выросло количество телефонного и онлайн-мошенничества

О состоянии преступности на территории региона за 4 месяца 2020 года сообщает прокуратура Тюменской области.
За это время в регионе зарегистрировано 8411 преступлений. Это на 2,8% меньше, чем в аналогичном периоде 2019 года.
Отмечается, что в Тюменской области уменьшилось число регистрируемых краж (на 6%), хулиганств (на 46%), грабежей (на 29%) и разбоев (на 5%).
Вместе с тем число краж и мошенничеств, совершаемых дистанционно с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, увеличилось на 68%.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru