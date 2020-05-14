В Тюменской области на две трети выросло количество телефонного и онлайн-мошенничества

17:25 14 мая 2020
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Фото: pixabay.com

О состоянии преступности на территории региона за 4 месяца 2020 года сообщает прокуратура Тюменской области.

За это время в регионе зарегистрировано 8411 преступлений. Это на 2,8% меньше, чем в аналогичном периоде 2019 года.

Отмечается, что в Тюменской области уменьшилось число регистрируемых краж (на 6%), хулиганств (на 46%), грабежей (на 29%) и разбоев (на 5%).

Вместе с тем число краж и мошенничеств, совершаемых дистанционно с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, увеличилось на 68%.

Теги: мошенничество
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