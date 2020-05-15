Тюменцев ждет "Ночь музеев" онлайн

В этому году всероссийская акция "Ночь музеев" пройдет 16 мая в онлайн формате. Главной темой акции в Тюменском музейно-просветительском объединении станет 75-летний юбилей Победы в Великой Отечественной войне.

Все онлайн-мероприятия будут представлены в социальных сетях музеев объединения, а также на единой площадке в группе ВКонтакте.

Цикл мероприятий откроет детская программа акции, которая пройдет с 14:00 до 15.00. Основная программа стартует с 18.00.

Тобольский историко-архитектурный музей-заповедник приглашает всех присоединиться к проекту "Воин-легенда" — мультимедийный лонгрид о хранителях реликвий и образах героев. Также посетителей групп в социальных сетях ждут онлайн-путешествие "Душа Победы. Избранное" и виртуальная экскурсия "ART и факты".

В 19:00 на площадках акции пройдет виртуальная игровая программа "Дог-тайм "Уши, лапы, хвост" о собаках на фронте, основных приемах дрессировки животных, а также лекция и экскурсия на военную тематику от Ялуторовского музейного комплекса.

В 20:00 Исторический парк "Россия – Моя история" представит цикл полезных видеосюжетов о промышленных предприятиях Тюмени в годы войны и комсомольцах, работавших в послевоенное время

С 21.00 до 22.00 цикл мероприятий представит Музейный комплекс им. И.Я. Словцова:

— в 21.00 Археологический музей-заповедник расскажет о советских археологах в годы Великой Отечественной войны.

— в 21.20 "Усадьба Колокольниковых" предложит совершить виртуальное путешествие по залу В.К. Блюхера.

— в 21.30 в музее "Городская Дума" познакомят с военной техникой начала войны на выставке "Война моторов".

— в 21.35 видеоролик "Стойкий солдатик" с мастер-классом покажет музей "Дом Машарова".

Далее Музейный комплекс им. И.Я. Словцова представит музейное кино "Направление – Победа!": два короткометражных фильма о судьбах танкиста и летчицы в годы Великой Отечественной войны, а также о работе музеев в военное время и неоценимом вкладе Тюменского края в историю Победы.