В компании "Золотые луга" соблюдают температурный режим при доставке продукции

Фото: АО "Золотые луга"

С наступлением тёплого времени года и первых жарких дней в Тюмени компания "Золотые луга" усиливает контроль за соблюдением температурного режима при хранении, перевозках, доставке молочной продукции. Условия транспортировки соблюдаются на всех этапах - от завода до конечного пункта.

Продукцию производят на молочном комбинате "Ситниковский", расположенном в селе Ситниково Тюменской области. Затем ночью заказы для интернет-доставки привозят в город в фургоне-холодильнике. Продукты ждут курьеров на холодильном складе, а доставляются – в специальных термосумках, сохраняющих холод. Так, для курьеров сервиса бесплатной доставки молочной продукции на дом в связи со значительным увеличением количества заказов дополнительно закуплены сумки-холодильники.

"Транспортировка и доставка от завода до склада в Тюмени осуществляется только на автомобилях с холодильным оборудованием. Сотрудники контролируют температурный режим и условия транспортировки в течение всего периода доставки с момента отгрузки с холодного склада завода до передачи потребителю лично в руки", - прокомментировала начальник отдела по коммуникациям АО "Золотые луга" Елена Крук.

Натуральная молочная продукция требует хранения при температуре 2–4 градуса, для этого на складах используют энергосберегающие технологии с климат-контролем. В случае нарушений незамедлительно приходит смс-оповещение. Кроме того, в каждом автомобиле, который перевозит продукцию с завода до склада в Тюмени, перед глазами водителя установлен датчик, позволяющий следить за показателями в режиме реального времени, не допуская переохлаждения и нагрева продукции. Это – гарантия того, что продукт не прокиснет раньше времени и сохранит свои вкусовые и питательные свойства на протяжении указанного срока хранения.

Качество молочной и кисломолочной продукции будет зависеть и от тщательного соблюдения условий хранения дома. Вся необходимая информация размещена на упаковке: температура, сроки хранения. Изучить информацию о сроках и условиях хранения можно при выборе продукции через сервис интернет-доставки "Золотые луга". Это поможет точнее рассчитать количество нужной продукции для всех членов семьи на запланированный период времени. Стоит отметить, что заказ на дом привозят напрямую с завода – а значит, с самыми свежими сроками выпуска. Познакомиться с полным ассортиментом продукции торговых марок "Золотые луга", "Ситниковское" и "Живи здорОво" и сделать заказ можно на сайте.

АО "Золотые луга" основано в 1998 году. Молочная продукция компании производится только из натурального молока. Все сырье проходит строгий контроль качества и своевременно охлаждается, поэтому соответствует всем современным требованиям к производству молочной продукции. Четкий контроль температурного режима ведется на всей цепочке от поставщиков молока до точек продаж, включая каждый грузовой автомобиль.

Компания "Золотые луга" автоматизировала логистику на базе системы WMS для 1С, функционал которой был адаптирован под особенности предприятия. Благодаря автоматизации, продукция хранится в ячейках, а не хаотично, оптимизированы время и маршрут комплектовщиков при сборке заказа, выстроена ротация по видам продукции и срокам.