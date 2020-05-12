Автобусы пойдут в объезд перекрытого участка на улице Максима Горького

В Тюмени с 18 мая по 22 июня будет прекращено движение транспорта по улице Максима Горького на участке от пересечения с улицей Александра Матросова до пересечения с улицей Красных Зорь. Там пройдет капитальный ремонт теплосети.
По сообщению Тюменьгортранса, на время перекрытий автобусы будут осуществлять посадку и высадку пассажиров на существующих остановочных пунктах по маршрутам объезда.
Уточнить время прибытия и ближайшие доступные остановки пассажиры смогут по бесплатному номеру телефона справочной службы 8-800-250-0722.
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