Автобусы пойдут в объезд перекрытого участка на улице Максима Горького

В Тюмени с 18 мая по 22 июня будет прекращено движение транспорта по улице Максима Горького на участке от пересечения с улицей Александра Матросова до пересечения с улицей Красных Зорь. Там пройдет капитальный ремонт теплосети.

По сообщению Тюменьгортранса, на время перекрытий автобусы будут осуществлять посадку и высадку пассажиров на существующих остановочных пунктах по маршрутам объезда.

Уточнить время прибытия и ближайшие доступные остановки пассажиры смогут по бесплатному номеру телефона справочной службы 8-800-250-0722.