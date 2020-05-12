В Тюмени выше тридцати градусов тепла

Жара пойдет на спад к концу недели.
Сегодня, 12 мая, в Тюмени в дневное время до +31ºC, переменная облачность, возможен небольшой дождь.
В среду, 13 мая, дождь с грозой и до +25ºC днем. В четверг, 14 мая, также до +24ºC и небольшой дождь.
В пятницу, 15 мая, в городе в дневное время до +17ºC, небольшие осадки.
В субботу и воскресенье, 16 и 17 мая, максимум до +20ºC и вновь небольшие дожди.
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