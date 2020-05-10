Тюменцы могут продать или купить рассаду онлайн

Тюменские садоводы, соблюдая режим самоизоляции, стали размещать объявления о продаже рассады в соцсетях и мессенджерах. Раньше приобрести все необходимое для огорода можно было в специализированных магазинах, а обмен выращенными культурами, как правило, проходил в формате традиционных ярмарок.

В группах социальных сетей, где общаются жители одного села, деревни, района, садового общества, участники пишут об излишках саженцев и предлагают забрать их соседям или односельчанам за символическую плату. Например, в среднем один корешок перцев и помидоров выставляется за 20-25 рублей. Есть спрос на цветы: петуния уходит за 20 руб./корень, канны, георгины и пионы - за 80 рублей. Тюменцы могут поделиться проращенным для посадки картофелем – от 100-150 рублей за ведро.

В случае покупки многие принимают оплату онлайн-переводом, исключая любой контакт, а забрать приобретенное легко от ворот продавца, также без личного разговора. Для оказавшихся в тяжелой экономической ситуации жителей продажа рассады является дополнительным заработком, пишет "Комсомольская правда – Тюмень".