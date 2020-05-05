Работники тюменского радио обещают раскрыть секреты профессии

Ежегодно 7 мая отмечается День радио, праздник работников всех отраслей связи, радиотехники и радиожурналистики. В 1895 году именно в этот день российский физик Александр Степанович Попов выступил с докладом и демонстрацией созданного им первого в мире радиоприемника на заседании Русского физико-химического общества. Там же был осуществлен первый сеанс радиосвязи. Праздник стал официальным в 1945 году, когда широко отметили 50-летие с этой даты.

Первая радиопередача в Тюмени прошла в 1927 году, а регулярное вещание началось в 1930 году. Первый радиоузел находился там, где сейчас располагается здание на ул. Республики, 40.

В связи с тем, что жители региона находятся на самоизоляции в совсем не праздничном настроении, работники радио решили не организовывать грандиозных эфиров и марафонов. Однако радийщики пообещали хорошую музыку, полезные подарки, интересный контент и сюрпризы в соцсетях, пишет "Вслух.ру".

Как сообщили в PR-службе холдинга "РЗС", 7 мая будет плановая сетка с подборкой хорошей музыки, поднимающей настроение. По словам руководителя PR-службы медиахолдинга "Семёрка" Александра Набокоффа, все работники планирует по-прежнему соблюдать режим самоизоляции и в свой профессиональный праздник. Однако это не мешает отметить День радио с помощью эфира и аккаунтов в своих социальных сетях. Слушатели узнают секреты и уникальные факты из жизни радиостанции, а в социальных сетях можно будет увидеть каждого радиоведущего, чьи голоса каждый день в эфире.