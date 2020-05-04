Эксперты дают тюменцам советы по экономии семейного бюджета

Многие тюменцы в период пандемии задумываются об экономии семейного бюджета и разумной трате средств. О том, как грамотно спланировать расходы, рассказал директор инвестиционной компании "АТОН" Андрей Гребенкин.

По его словам, главное в экономии – это планирование. Причем определиться с необходимыми тратами следует еще до получения зарплаты или выплаты пособия. "Нужно четко расписать, на какие цели и за какой период времени будете расходовать финансы. Здесь многим помогает принцип конвертов. Это когда вы знаете, что у вас в месяц, допустим, четыре крупные траты: ипотека, коммунальные услуги, садик, развивающие занятия для детей – и сразу же раскладываете по конвертам нужные суммы. А оставшимися средствами распоряжаетесь в течение месяца", – отметил Андрей Гребенкин.

Эксперты также считают, что при оплате покупок банковскими картами люди тратят больше, чем при расчете наличными. Это происходит потому, что визуально не видно уменьшение денег в кошельке.

Еще одно важное правило - не поддаваться на заманчивые скидки и предложения на товары, которые не нужны. Покупать следует действительно необходимое. В этом помогут заранее составленные списки покупок, чтобы в торговых залах заходить только к тем витринам и стеллажам, где лежит нужный товар. Перед продуктовым шоппингом следует покушать дома, чтобы не набрать лишнего на голодный желудок.

Если же финансов не хватает, то следует поискать возможности для дополнительного заработка. Например, в условиях самоизоляции популярны онлайн-уроки и мастер-классы в соцсетях: одни учат рисовать другие проводят фитнес-тренировки, третьи учат заплетать косы, пишет "АиФ – Западная Сибирь".