Топ онлайн-мероприятий на май

Тюменский региональный провайдер "Русская компания" совместно с проектом "Афиша Тюмень" подготовили подборку интересных спектаклей и концертов, которые вы сможете посмотреть онлайн в мае из любой точки страны.

Спектакль "Кузмин. Форель разбивает лёд" (18+)

Спектакль Влада Наставшева - "Кузмин. Форель разбивает лёд" — это четвертый луч проекта "Звезда", главными героями которого стали 5 поэтов Серебряного века и то время, в котором они жили, любили, страдали, боролись. Невероятно нежный и хрупкий спектакль, полный музыки, любви, поэзии и созерцания.

Когда: 4 мая в 17:00

Где: на страницах в YouTube, instagram, facebook

Стоимость: бесплатно

Онлайн-показ фильма "Трудно быть Богом" (18+)

На планете, погружённой в глухое Средневековье, работают наблюдатели-земляне, которые пытаются бережно подправлять ход событий, не нарушая логического развития истории. Главный герой, дон Румата Эсторский, осознавая свою задачу сохранения нейтралитета, тем не менее, не выдерживает, когда в Арканаре (одном из городов планеты) захватывает власть "чёрное братство", свергнувшее господство "серых", столь же отвратительных, но не столь кровавых. Румата берётся за меч, чтобы покарать злодеев, и тем самым нарушает все правила и закономерности, вмешиваясь в чужой исторический процесс.

Когда: 4 мая в 20:00

Где: You Tube канал

Стоимость: бесплатно

Лекция "Поль Сезанн. Отец современного искусства" (16+)

Французский художник, живописные поиски и находки которого не позволяют вписывать его творчество в рамки одного художественного направления.

Лекцию проведет Анжелика Чумичева.

Когда: 4 мая в 21:00

Где: на сайте

Стоимость: 350 рублей

Семейные выходные на выставке "Книга Природы" (6+)

Третьяковская галерея предлагает вам третью литературно-музыкальную программу "Семейных выходных", которая была подготовлена к выставке скульптуры "Книга природы".

"Большинство детей в возрасте шести-семи лет увлекаются несбыточными планами, мечтают стать полицейскими, пожарными или машинистами, когда вырастут. Но мое честолюбие не довольствовалось такими заурядными профессиями, я точно знал, чем буду заниматься: у меня будет свой зоопарк…" – так начинает свою книгу "Поместье-зверинец" Джеральд Даррелл.

Когда: 5 мая в 21:00

Где: Youtube канал Третьяковской галереи

Стоимость: бесплатно

Опера "Снегурочка" (18+)

Это смелая интерпретация оперы Александра Маноцкова о любви, а говорят об этой любви — с помощью шуршащих пакетов, пластиковых бутылок, живых рыб и огромного количества льда. И не знаешь, что будет дальше.Авангардная постановка "Снегурочка" по знаменитой пьесе Островского решена достаточно провокационно.

Когда: 6 мая в 22:00

Где: на сайте

Стоимость: 250 рублей

Онлайн-показ фильма "Торпедоносцы" (12+)

Фильм по мотивам военных рассказов Юрия Германа. 1944-й год. Вторая мировая война. Полк морской авиации базируется на небольшом аэродроме. Для летчиков это одновременно — и фронт, и тыл. Они выполняют боевые задания и возвращаются к своим семьям. Но каждый вылет может оказаться последним.

Когда: 7 мая в 20:00

Где: You Tube канал

Стоимость: бесплатно

Показ записи спектакля "Верую" (12+)

Владимирский областной театр кукол представит в своей группе во ВКонтакте запись спектакля "Верую".

В центре спектакля - мать солдата Евгения Родионова, который добровольно пошёл служить в одну из горячих точек России, в пограничные войска Ингушетии, граничащей с Чечнёй. Отправившись на поиски сына, попавшего в плен к боевикам, мать преодолевает все препятствия,чтобы его спасти. В воспоминаниях она видит Женю заботливыми любящим сыном. Она тяжело переживает страшную весть о его гибели. Но судьбе не удаётся её сломить. Мать находит в себе силы жить, чтобы творить добро.Спектакль затрагивает глубокие нравственные проблемы, которые ставит перед людьми современная действительность. У человека всегда есть выбор преодолеть трудности или идти по накатанной дорожке. Мать Жени Родионова делает свой выбор.

Когда: 8 мая в 20:00

Где: в группе во ВКонтакте

Стоимость: бесплатно

Бесплатный кинопросмотр Lionsgate LIVE: Ночь в кино (16+)

Кинокомпания Lionsgate проводит бесплатные показы кино на видеохостинге YouTube. Акция получила название "Lionsgate LIVE: Ночь в кино".

Студия предлагает к просмотру картину "Джон Уик".

Когда: 8 мая

Где: видеохостинг YouTube

Стоимость: бесплатно

Показ записи концерта "Песни военных лет" (6+)

Владимирский областной театр кукол представит в своей группе во ВКонтакте запись концерта "Песни военных лет".

Не пропустите!

Когда: 9 мая в 13:00

Где: в группе во ВКонтакте

Стоимость: бесплатно

Ромео и Джульетта (6+)

Музыкальный спектакль "Ромео и Джульетта" - бессмертная история великого драматурга Уильяма Шекспира на сцене "Театриума Терезы Дуровой".

Спектакль… конечно, о настоящей, верной и вечной любви, о преданной дружбе, о неистовой вражде и неизбежном примирении. Но главное, о выборе. О том, который делают любящие сердца, и о том, который ежедневно приходится делать каждому. Ведь история

Ромео и Джульетты не зависит ни от времени, ни от места и может повториться – завтра, сегодня… сейчас!

Когда: 9 мая в 14:00

Где: Яндекс.эфир

Стоимость: бесплатно

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