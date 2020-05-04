Тюменские школьники представили проект о родственниках-участниках войны

Классный проект "История Отечества в истории моей семьи" представили учащиеся 4 Д класса средней школы №70 "Сотворчества" в Тюмени. Он посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Работу над проектом школьники и их родители вели в дистанционном формате. Дети изучали дома семейные альбомы, вспоминали историю своей семьи, связанную с Великой Отечественной войной. Затем каждый из ребят записал аудиофайл с коротким рассказом о своем родственнике, который внес свой вклад в Великую Победу – с оружием в руках или на трудовом фронте.

В общем рассказе длительностью несколько минут поместилось только самое главное, что запомнили правнуки победителей из военной биографии своих предков. К записи школьники приложили фото своих родных, а также снимки их медалей, документов и других семейных реликвий, пишет "Вслух.ру".

Родители соединили эти материалы в один видеоряд, наложили музыку. В итоге получился яркий мультимедийный проект о том, какой след оставила самая трагическая страница истории нашей страны в судьбе каждой семьи.