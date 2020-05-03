Образовательные и спортивные объекты в Тюменской области строят по графику

Пять детских садов и десять школ возводят в настоящее время в Тюменской области в рамках реализации национальных проектов "Образование" и "Демография". Продолжается строительство и спортивных объектов. Работы ведутся по графику, ввод в эксплуатацию социальных объектов планируется произвести в сроки по контрактам.

Как сообщили в главном управлении строительства Тюменской области, продолжается строительство крытых бассейнов в Ялуторовске и Заводоуковске. Подготовительные работы завершены, рабочие приступили к устройству котлована.

В Тюмени в строящемся центре спортивной гимнастики в границах улиц Волочаевская-Ватутина ведутся отделочные работы.

В рамках реализации программы "Тобольск 2020" продолжается строительство крытого бассейна. В настоящее время на объекте идет заливка чаши бассейна. Также приближается ввод в эксплуатацию крытого ледового корта. Кроме того, каток по такому же проекту появится в п. Винзили Тюменского района. Там завершаются необходимые подготовительные работы.