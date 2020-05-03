Тюменцев приглашают принять участие в майских онлайн-проектах от ДК "Водник"

Серию онлайн-проектов к 75-летию Победы проведет ДК "Водник" в течение мая. Принять участие могут все желающие тюменцы от трех лет.
В рамках проекта "Книга Памяти и Славы" приглашают написать историю своей семьи по одной из тем: воспоминания ветеранов тыла и детей войны, "Бессмертный полк", рассказы о значимых местах Тюмени. Приём работ – до 7 мая.
Заявки до 7 мая принимают на участие в онлайн-проекте "Песни Победы". Для этого необходимо спеть песню "Смуглянка" под минусовку и отправить исполнение на почту.
До 28 мая пройдут еще три проекта. Выставка рисунков и фотографий "Победа нашими глазами" принимает рисунки и фотографии на военную тематику. Проект "Я живу! Я чувствую!" включает семейный театр, театрализованные постановки о войне. Тюменцам необходимо снять театральную постановку на камеру и отправить на почту ДК "Водник". В рамках фестиваля поэзии "Под мирным небом" нужно прочитать стихи и прозу о Великой Отечественной войне на камеру. Стихи приветствуются и авторские, пишет "Тюменская область сегодня".
Работы будут публиковаться в группе ДК "Водник" ВКонтакте. Здесь же можно узнать подробнее о каждом проекте.
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