Мастер-классы по оказанию первой помощи проведут медики на площади 400-летия Тюмени

9 мая на площади 400-летия специалисты скорой медицинской помощи покажут на манекенах и статистах, как грамотно и быстро действовать очевидцам в самых жизнеугрожающих ситуациях. Каждый гость сможет потренироваться и закрепить навык.
С 11:00 до 14:00 врач скорой медицинской помощи Лилия Тимербаева проводит мастер-класс по сердечно-легочной реанимации: на манекене инструктор покажет, как проводить непрямой массаж сердца и искусственную вентиляцию легких.
С 14:00 – 16:00 фельдшер скорой медицинской помощи Татьяна Умпелева всех ждет на мастер-класс по извлечению инородного тела из дыхательных путей: на манекене инструктор покажет, как провести прием Геймлиха.
С 16:00 до 18:00 фельдшер скорой медицинской помощи Анастасия Курикова на мастер-классе покажет, как останавливать кровотечения, как использовать жгуты и бинты для давящих повязок.
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