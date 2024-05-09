Мастер-классы по оказанию первой помощи проведут медики на площади 400-летия Тюмени

9 мая на площади 400-летия специалисты скорой медицинской помощи покажут на манекенах и статистах, как грамотно и быстро действовать очевидцам в самых жизнеугрожающих ситуациях. Каждый гость сможет потренироваться и закрепить навык.

С 11:00 до 14:00 врач скорой медицинской помощи Лилия Тимербаева проводит мастер-класс по сердечно-легочной реанимации: на манекене инструктор покажет, как проводить непрямой массаж сердца и искусственную вентиляцию легких.

С 14:00 – 16:00 фельдшер скорой медицинской помощи Татьяна Умпелева всех ждет на мастер-класс по извлечению инородного тела из дыхательных путей: на манекене инструктор покажет, как провести прием Геймлиха.

С 16:00 до 18:00 фельдшер скорой медицинской помощи Анастасия Курикова на мастер-классе покажет, как останавливать кровотечения, как использовать жгуты и бинты для давящих повязок.