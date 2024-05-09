Руслан Кухарук: низкий поклон фронтовикам, труженикам тыла за Подвиг!

Фото - https://t.me/kuharuk_ruslan

Тюменцы благодарны фронтовикам, труженикам тыла за ратные и трудовые подвиги, память о них всегда будет жить в сердцах людей, отметил в поздравлении горожан глава Тюмени Руслан Кухарук:

Поздравляю с Днем Победы советского народа в Великой Отечественной войне! 9 мая мы отмечаем самый главный для нашей страны праздник – День Победы! Ценности свободы, веры в свою страну, любви к Родине, за которые сражались солдаты Великой Отечественной, сплачивают нас и сегодня. Они всегда будут нашей духовной и нравственной опорой, залогом мощи и благополучия России. Низкий поклон фронтовикам, труженикам тыла за Подвиг! Сколько бы лет ни прошло с той далекой поры, память о ратных событиях всегда будет жить в сердцах людей. С праздником! С Днем Великой Победы!

Накануне в городе прошло ряд торжественных церемоний, возложение венков и цветов к памятникам и мемориалам с участием представителей, власти, общественности, ветеранов, школьников, кадет и курсантов военного училища: